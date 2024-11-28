Вранці 28 листопада росіяни здійснили масовану атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури в українських містах. На території Хмельниччини сили ППО знищили пʼять ворожих ракет. Про це написав у Facebook голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«У результаті російської атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку. Повідомлення про загиблих чи травмованих не надходили», – зазначив Сергій Тюрін.

Повітряна тривога у Хмельницькій області тривала з 05:17 до 09:16.

Додамо, що вранці 28 листопада під ударом росіян опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури у Кропивницькому, Харкові, Одесі, Хмельницькому, Луцьку та Рівному. Через це «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла.