Безпілотники ворог запускав з російського Орла

Сили ППО в ніч на п’ятницю, 6 грудня, відбивали атаку російських безпілотників, ліквідувати вдалося 32 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 6 грудня російські війська з Орла атакували Україну 53 безпілотниками Shahed та дронами інших типів. Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони збили 32 БПЛА. ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Також Повітряні сили додали, що 16 безпілотників локаційно втрачено, 2 – полетіли у напрямку повітряного простору Білорусі.

Робота ППО вночі 6 грудня

Київська міська військова адміністрація зазначила, що ППО виявила та знищила понад десяток дронів, які загрожували столиці. За попередніми даними, в Києві впали уламки, але серйозних руйнувань та потерпілих не зафіксували.

Нагадаємо, у ніч на 5 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області. Також ворог атакував Україну 44 безпілотниками, які випустив з російського Орла та Курська.