12 безпілотників було локаційно втрачено

Сили ППО в ніч на четвер, 5 грудня, ліквідували 30 безпілотників, які росіяни випустили по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 5 грудня російські війська завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області. Також протягом ночі ворог атакував Україну 44 безпілотниками, які випустив з російського Орла та Курська.

Підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України збили 30 ворожих БПЛА. ППО працювала у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Одеській областях.

Робота ППО 5 грудня

Крім цього, 12 безпілотників було локаційно втрачено, 1 полетів у напрямку Білорусі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 4 грудня, російські окупанти атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та керовану авіаційну ракету. Більшість ворожих снарядів вдалося знищити українським оборонцям.