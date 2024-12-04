Гроші спрямують у Фонд енергетичної підтримки

Влада Данії погодила новий пакет допомоги для України, у Фонд енергетичної підтримки спрямують 6 млн євро. Про це стало відомо у вівторок, 3 грудня, під час зустрічі віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної з делегацією Данії на чолі з міністеркою у європейських справах Марією Б’єрре Хольст.

Новий пакет допомоги від Данії буде спрямований на відновлення енергетичної інфраструктури України після російських атак. Для цього у Фонд енергетичної підтримки спрямують 6 млн євро.

Хольст наголосила, що підтримка України була і залишається одним із пріоритетів Данії. Країна прагне бачити Україну членом ЄС та буде надавати підтримку Києву на євроінтеграційному шляху.

Нагадаємо, Данія вже профінансувала виробництво 18 українських колісних гаубиць 2С22 «Богдана». Також наприкінці вересня у міністерстві оборони Данії повідомили, що інвестують у виробництво українського озброєння понад 562 млн євро.

19 листопада прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським повідомила, що країна виділить ще 130 млн євро на оборонну промисловість України та передасть дві партії винищувачів F-16.