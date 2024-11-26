Наслідки російського обстрілу Трипільської ТЕС

Міністерство економіки Німеччини виділило для України ще 65 млн євро. Гроші спрямують на відновлення української енергетичної інфраструктури, яка зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів. Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомили у пресслужбі німецького відомства.

«Цивільна енергетична інфраструктура України продовжує залишатися об'єктом масованих російських авіаударів. Колапс енергопостачання під час третьої зими війни мав би катастрофічні наслідки для української економіки та населення. Тому підтримка України важлива як ніколи», – зазначив міністр економіки Німеччини.

Виділенні Німеччиною гроші надійдуть до «Фонду енергетичної підтримки України». З фонду Україна зможе оплатити необхідні запчастини та обладнання для ремонту зруйнованих енергетичних об'єктів.

«Європейська енергетична спільнота проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів. Таким чином українські енергетики можуть відновити зруйновану мережеву інфраструктуру та електростанції», – йдеться у повідомленні.

Крім того, частину грошей спрямують на проєкти переходу до «зеленої» енергетики. Важливі цивільні об’єкти (школи, лікарні) оснастять спеціальним обладнанням, що зменшить залежність української енергосистеми від генераторів і викопного палива.

У мінекономіки Німеччини також зазначили, що загальна сума внесків країни до «Фонду енергетичної підтримки» до кінця 2024 року становитиме 360 млн євро, що робить Німеччину найбільшим донором фонду. Загалом з лютого 2022 року фонд зібрав приблизно 629 млн євро.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Німеччини повідомив, що країна передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди, дрони, військова техніка тощо.