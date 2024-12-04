Росіяни завдали удару десятками БпЛа

У ніч на середу, 4 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши ударні безпілотники та керовану авіаційну ракету. Більшість ворожих снарядів вдалося знищити українським оборонцям, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

З 20:00 3 грудня росіяни випустили по Україні 50 ударних дронів типу Shahed та безпілотники невстановленого типу з російських Приморсько-Ахтарська, Орла та Міллерово. Крім того, окупанти випустили з території Курської області.

«Станом на 09:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 4 грудня

Зазначається. що 18 безпілотників локаційно втратили, а ще один вийшов у повітряний простір тимчасово окупованої території України.

Про постраждалих та руйнування у місцевих адміністраціях на момент публікації не повідомляли.