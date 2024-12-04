У дронах інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБ

Розроблені в Україні аналоги китайського дрона Mavic відповідають стандартам НАТО, мають захист від РЕБ та автоматичну посадку. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у вівторок, 3 грудня.

З червня учасники Brave1 працюють над аналогом китайського дрона Mavic. Станом на початок грудня 3 такі українські БПЛА відповідають стандартам НАТО та працюють на фронті – «Лінза» й «Зум» від Frontline та «Шмавік» від Реактивних дронів.



«Ці дрони адаптовані до реалій війни, у них інтегровані системи зв’язку, стійкі до ворожого РЕБу, а також є автоматична посадка та режим «повернення додому». Значну частину компонентів також виготовляють українські виробники», – додав Федоров.



За його словами, українські захисники вже активно використовують ці дрони на фронті та дають гарний фідбек.

Mavic є одним із найпопулярніших дронів на фронті, адже він простий, ефективний та дешевий. Міністр цифрової трансформації зауважує, що дрони є розхідним матеріалом, адже підрозділ може за день втрачати по 5 БПЛА. При цьому Mavic складно й дорого імпортувати, тому створення українського аналога – серед пріорітетів для України.

Виробництво українських БПЛА

Швеція надасть кошти на фінансування українського виробництва далекобійних безпілотників. Про це у п’ятницю, 22 листопада, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

19 листопада під час представлення «Плану стійкості» президент Володимир Зеленський повідомив, що відповідно до нього Україна має виготовити щонайменш ніж 30 тис. далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет. Далекобійні дрони українського виробництва, зокрема, не матимуть обмежень на застосування по російських територіях.

Тим часом 28 листопада стало відомо, що група оборонних і безпекових технологій Summa Defence засновує підприємство з виробництва безпілотників у Фінляндії разом з українськими партнерами.