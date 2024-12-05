Компанія ОpenAI узгодила співпрацю з військовим підрядником Anduril

Компанія ОpenAI застосує моделі штучного інтелекту до американських систем боротьби із дронами. Про це повідомило агентство Reuters у середу, 4 грудня.

ОpenAI, який є розробником ChatGPT, узгодив співпрацю з військовим підрядником Anduril задля програмного забезпечення систем проти дронів.

Компанія вперше співпрацюватиме з оборонним підрядником, адже раніше вона забороняла військове та бойове використання своєї технології. У повідомленні зазначають, що позицію щодо військового використання вони пом’якшили на початку 2024 року.

«OpenAI створює штучний інтелект, щоб принести користь якомога більшій кількості людей, і підтримує зусилля під керівництвом США, спрямовані на те, щоб ця технологія підтримувала демократичні цінності», – розповів генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Відзначимо, що компанія, змінивши положення про використання технологій у бойових цілях, не оголошувала публічно про зміни у регламенті. На сайті OpenAI лише зауважили, що зміни у політиці застосування ШІ мали на меті зробити документ «чіткішим» і «читабельнішим». У представництві OpenAI ж відмовилися повідомили, чи охоплюють зміни у регламенті заборону на будь-яке використання Chat GPT у військових цілях.

Нагадаємо, Україна використовує вітчизняні системи зі штучним інтелектом для безпілотників, щоб вони могли досягати цілей на полі бою без пілотування.