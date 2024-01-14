Правила використання програми у військових цілях змінили формулювання

Технологічна компанія OpenAI, якій належить відомий чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, змінила політику використання її застосунку, скасувавши заборону на застосування ChatGPT у військових цілях. Раніше у положеннях компанії був пункт щодо «діяльності, яка має високий ризик фізичної шкоди», проте наразі його формулювання змінилося, повідомило видання Intercept.

За даними видання, до 10 січня сторінка «політики використання» OpenAI включала заборону на «діяльність, яка має високий ризик фізичної шкоди» включно із «розробкою зброї» та «військовою діяльністю». Станом на 14 січня у політиці компанії було змінено пункти щодо військової справи.

Зазначимо, попри те, що у політиці використання все ще заборонено використовувати ШІ для розробки зброї, пункт щодо введення військової діяльності прибрали.

«Не використовуйте наш сервіс, щоб завдати шкоди собі чи іншим. Наприклад, не використовуйте наші сервіси, щоб пропагувати самогубство або самоушкодження, розробляти чи використовувати зброю, травмувати інших чи знищувати майно, або брати участь у несанкціонованих діях, які порушують безпеку будь-яка служба чи система», – йдеться у політиці використання OpenAI.

Видання зазначає, що компанія не оголосила публічно про зміни у регламенті. На сайті OpenAI йдеться, що зміни у політиці застосування ШІ мали на меті зробити документ «чіткішим» і «читабельнішим».

У представництві OpenAI відмовилися повідомили, чи охоплюють зміни у регламенті заборону на будь-яке використання Chat GPT у військових цілях.