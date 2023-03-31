ChatGPT запустили у грудні 2022 року, а в Україні він з'явився у лютому

Італія стала першою країною, яка заблокувала роботу чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT. Італійські користувачі не зможуть користуватися ботом через порушення їхньої конфіденційності.

Про це повідомили в італійській службі захисту конфіденційності у п'ятницю, 31 березня, передає AFP.

«Рішення негайно набуде чинності та призведе до тимчасового обмеження обробки даних італійських користувачів щодо OpenAI», – повідомили у прес-службі відомства.

За даними італійської служби захисту конфіденційності, ChatGPT не поважає дані користувачів, а також не може визначити їхній вік. У бота є вікове обмеження, яке можна легко обійти.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні офіційно з'явився сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Бота створила у грудні 2022 року американська компанія OpenAI. ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина.