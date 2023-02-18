Для України розблокували чат-бота ChatGPT

В Україні офіційно став доступним сервіс штучного інтелекту ChatGPT від американської компанії OpenAI, повідомив у суботу, 18 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян», – написав Федоров у Telegram.

Він подякував компанії OpenAI «за правильне та цілком логічне рішення». «Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій», – наголосив міністр.

Раніше Україну занесли в список країн, де ця програма була заблокована.

Що таке ChatGPT

ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, здатний брати активну участь в обговореннях і генерувати відповіді на запитання, як людина.

Популярність створеного в грудні 2022 року ChatGPT б’є рекорди: аудиторію в 100 млн щомісячних відвідувачів бот зібрав лише за два місяці. Для порівняння, мегапопулярний у молодого покоління TikTok йшов до такого ж результату 9 місяців.

ChatGPT створювали на суперкомп'ютері Azure AI на основі мовної моделі GPT-3,5 від OpenAI. Чат-бот навчали за допомогою масиву текстів з інтернету і системи навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною Reinforcement Learning from Human Feedback. Потім нейромережу перенавчали кілька разів, використовуючи її власні відповіді, щоб зробити їх точнішими й коректнішими. Розробники заявили, що вони прагнули зробити штучний інтелект простим у використанні, коректним і «людяним».

Як зазначають аналітики Bloomberg, ChatGPT відрізняється від інших нейромереж здатністю виконувати завдання з різних галузей. Нейромережа може, крім іншого, видавати базовий програмний код, генерувати фінансовий аналіз, резюме технічних статей або наукових концепцій, прогнози, персональні поради та етичні відповіді на будь-які запитання. Крім того, вона запам'ятовує деталі діалогу з користувачем і уникає спірних тем. Нарешті, відповіді чат-бота можна коригувати за допомогою навідних запитань.

У майбутньому OpenAI планує зробити ChatGPT доступним у вигляді інтерфейсу прикладного програмування, щоб розробники могли впроваджувати чат-бот у свої сайти або застосунки.