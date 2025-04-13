Кирило Ілляшенко отримав поранення під час ракетного обстрілу

Після російського обстрілу Сум 13 квітня 13-річний Кирило Ілляшенко через вікно видерся з палаючого автобуса й деблокував двері транспорту. Підліток допоміг врятуватися пасажирам, які були ще живі. Виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар в ефірі телемарафону розповів, що хлопець отримав поранення від уламків.

«Коли прилетіла ворожа ракета, в автобус влучили уламки, він загорівся. Один із вихованців ДЮСШ, 13-річний хлопчик вистрибнув у вікно, розблокував двері, які були заблоковані, і допоміг вийти людям з охопленого вогнем транспорту. Прізвище хлопця – Ілляшенко. Він зазнав поранень – три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків», – сказав Артем Кобзар.

Сайт «Кордон.Медіа» розповів, що Кирило Ілляшенко навчається у восьмому класі Сумської школи №4. Також він тренується у ДЮСШ «Факел», де займається вільною боротьбою.

На момент обстрілу хлопець був в автобусі разом з мамою Мариною. Вона розповіла журналістам, що хлопця ще обстежуватимуть медики. У жінки обличчя посічене уламками скла, лікарі оглянули її й відпустили додому.

Внаслідок російської атаки більшість пасажирів автобуса, де був Кирило Ілляшенко з мамою, загинули.

Нагадаємо, що росіяни вранці 13 квітня завдали два балістичні удари по центральній частині Сум. Окупанти вбили 34 людини, з яких двоє – діти. Крім цього, поранення отримали понад 100 людей.