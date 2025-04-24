Дональд Трамп закликав Путіна зупинитися

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовану обстріл Києва у ніч на 24 квітня. Президент звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна та закликав його зупинитися.

Свою реакцію Трамп опублікував у четвер, 24 квітня, у своїй соцмережі Thuth Social. У короткому повідомленні він звернувся до Владіміра Путіна, заявивши, що він «не дуже щасливий» через російську атаку на Київ.

«Я не задоволений російськими ударами по Києву. Це не було необхідним, і дуже поганий час. Владіміре, зупинись! 5000 солдатів гине на тиждень. Укладімо мирну угоду!», – написав Трамп.

Американський президент заявив, що щотижня в російсько-українській війні гинуть 5000 солдатів та закликав Путіна укласти мирну угоду.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на масований обстріл житлової забудови Києва, який росіяни скоїли у ніч на 24 квітня. Для атаки окупанти застосували ракети та дрони.

За даними МВС, росіяни цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру – внаслідок обстрілу пошкоджені щонайменше 25 житлових будинків, школа та дитячий садок. Зауважимо, 20 квітня Україна запропонувала Росії перемир’я у форматі повного припинення далекобійних атак по цивільній інфраструктурі – тоді Путін відповів, що в Кремлі «мають дослідити» цю пропозицію.

Станом на 16:20 відомо, що внаслідок атаки по Києву постраждали 90 людей – серед них щонайменше 12 дітей, вісім людей загинули

Зазначимо, раніше Трамп був переконаний, що Росія начебто готова укласти мирну угоду, а також нібито завершити війну. 18 квітня американський президент заявив, що США вийдуть з перемовин, якщо одна зі сторін перешкоджатиме миру.

Нагадаємо, 14 квітня Дональд Трамп вчергове звинуватив свого попередника Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського в початку повномасштабного вторгнення Росії. Водночас Трамп назвав Владіміра Путіна «першим винним» у війні.