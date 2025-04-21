Диктатор Путін завив, що «із цим треба розібратися»

Росія проаналізує пропозицію України запровадити перемир’я, яке передбачає відмову від далекобійних ударів по цивільній інфраструктурі, а після цього дасть відповідь. Про це заявив у понеділок, 21 квітня, російський диктатор Владімір Путін, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Він звинуватив Україну в недотриманні оголошеного 19 квітня так званого «великоднього перемир’я», зазначивши, що Росія зафіксувала зниження бойової активності, але з української сторони було «понад 5000 атак». Водночас він відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського припинити далекобійні атаки дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі

Путін заявив, що «із цим треба розібратися». За його словами, Росія проведе аналіз пропозиції України щодо перемир’я та дасть відповідь.

Що відомо про «великоднє перемир’я»

19 квітня Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, він начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Володимир Зеленський відреагував на заяву Путіна, назвавши її «грою з життями людей». Втім, український президент повідомив, що країна готова до припинення вогню на Великдень, якщо Росія також дотримуватиметься режиму тиші.

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. Росія також заявила, що Україна начебто порушила перемир’я – ЗСУ звинуватили начебто в атаці на тимчасово окупований Донецьк. Втім, у ЦПД повідомили, що росіяни поширили фейк, інсценувавши провокацію у Донецьку, щоб звинуватити Україну.

Згодом президент повідомив, що росіяни, вчергове порушивши перемир’я, здійснили засідку проти українських військовослужбовців, внаслідок чого є загиблі серед бійців ЗСУ. Крім того, за повідомленнями 66 ОМБр, росіяни використовують запропоноване перемир’я для того, щоб розчищати шляхи для бронетехніки для продовження штурмів.

Ввечері 20 Зеленський відзначив, що в межах так званого перемир’я росіяни не здійснювали повітряних атак та запропонував Росії відмовитися від будь-яких атак на цивільну інфраструктуру із застосуванням далекобійного озброєння – зокрема, ракет та дронів-камікадзе. Запропоноване перемир’я можна буде продовжити. Президент наголосив, що якщо Росія не погодиться на такий крок, це засвідчить її небажання припинити вогонь та мету продовжувати війну.