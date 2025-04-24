Момент підпалу російського винищувача Су-30СМ

У російському Ростові-на-Дону знищили багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у четвер, 24 квітня.

Підпал російського літака відбувся на території аеродрому «Ростов-на-Дону Центральний». Коли саме знищили винищувач, у пресслужбі ГУР не уточнили.

На відео, яке оприлюднили розвідники, видно винищувач із бортовим номером «35». Також на відео зафіксували момент підпалу винищувача – зокрема, видно загоряння його хвостової частини.

Відео знищення Су-30СМ у Росії

«Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів. Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає», – повідомили у пресслужбі розвідки.

Нагадаємо, 1 квітня українські розвідники знищили ЗРК та десантні катери росіян у Криму. Тоді дрони розвідки ухилилися від зенітного обстрілу та уразили два ворожих судна і комплекс «ТОР-М2».