Учасники однієї з мандрівок у межах проєкту «Титани під вітрилами»

З 26 квітня до 3 травня 15 українських захисників, які внаслідок війни втратили кінцівки, вирушать у реабілітаційний морський похід уздовж узбережжя Греції. У межах проєкту «Титани під вітрилами» військових супроводжуватимуть волонтери, шкіпери та команда підтримки. Команда мандруватиме на трьох катамаранах.

Морська мандрівка уздовж узбережжя Греції відбувається за підтримки організації «Об'єднання українок в Греції», яка організовує культурну програму для учасників. Подорож розпочнеться в Афінах і пройде серед островів Саронічної затоки.

«Морське повітря, відкритий простір і тиша хвиль у поєднанні з роботою в команді створюють умови, де захисники можуть перепочити, переосмислити пережите, знайти внутрішню рівновагу та відчути себе частиною сильної, підтримуючої спільноти. Спільне життя на борту, нові навички й атмосфера довіри сприяють глибокій психологічній та емоційній реабілітації», – розповідає команда проєкту «Титани під вітрилами».

Організатори повідомили, що серед учасників проєкту буде Ігор Льода, який внаслідок поранення втратив ногу. Він збирає дрони та друкує 3D-деталі для фронту. Також учасниками є Михайло Данило, який після ампутації освоїв адаптивне катання на лижах, та Олександр Катаула — чемпіон зі стрільби з лука. Крім цього, Катаула займається баскетболом та є учасником кіберспортивного руху.

Підтримати проєкт донатом можуть всі охочі. Зробити це можна за посиланням.

Додамо, що «Титани під вітрилами» – це благодійна ініціатива фонду «З янголом на плечі» та туристичної компанії «Корона-Яхтинг» у співпраці з YMCA Львів. Проєкт має на меті допомагати у психологічній та соціальній реабілітації українських захисників. Зазначимо, що попередня мандрівка відбулася з 12 по 22 січня 2025 року. У ній взяли участь десять ветеранів, які подорожували Атлантичним океаном.