Наймолодшій жертві було 10 років, а в однієї з потерпілих розвинулися психічні розлади

Правоохоронці затримали 48-річного батька-вихователя дитбудинку сімейного типу, що переїхав з Херсонщини на Прикарпаття з початку бойових дій. За систематичні статеві злочини відносно вихованок підозрюваному загрожує 15 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Херсонської області 24 квітня, маючи дружину і двох рідних синів, у 2008 році підозрюваний організував дитячий будинок сімейного типу в Бериславському районі. Після відкриття дитзакладу чоловік впродовж кількох років розбещував неповнолітніх – на території будинку та в безлюдних місцях. Наймолодшій жертві було 10 років, а в однієї з потерпілих після зґвалтувань розвинулися психічні розлади.

«Правоохоронці встановили, що після початку повномасштабного російського вторгнення чоловік із родиною та вихованцями евакуювався на Івано-Франківщину. Там його і затримали. Нині відомо про трьох потерпілих, але їх може бути більше», – зазначили у поліції.

З дитячого будинку вилучили десятьох вихованців: п’ятьох дівчат і п’ятьох хлопців. Після проведення лікарських оглядів на них чекає психологічна реабілітація. Батька-вихователя арештували. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 3 ст. 153 (сексуальне насильство) та ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15 років ув’язнення.