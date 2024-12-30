22-річному мешканцю Прикарпаття винесли вирок за зґвалтування 14-річної сестри своєї співмешканки. Ґвалтівник визнав свою провину та отримав реальне покарання – сім років тюрми.

Як повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура 30 грудня, у липні 2023 року п’яний прикарпатець зґвалтував 14-річну сестру своєї співмешканки. Під приводом відвезти дівчину до сестри, він завіз її в поле та, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував її. У судовому засіданні 22-річний мешканець Прикарпаття свою вину визнав повністю. На вирок суду засуджений очікував під вартою.

Прокурори домоглись реального ув’язнення для ґвалтівника. Суд призначив йому сім років тюрми.