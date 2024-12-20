Правоохоронці затримали 57-річного жителя Хмельницького району, якого підозрюють у зґвалтуванні студентки. Зловмисник не лише вчинив сексуальне насильство, але звʼязав потерпілу і залишив у безпорадному стані, поки її не знайшла сестра. Про це повідомила 20 грудня пресслужба прокуратури області.

Як розповіла ZAXID.NET речниця прокуратури Хмельницької області Марина Тисячна, інцидент стався 26 жовтня цього року. За даними слідства, у день звільнення з тюрми 57-річний чоловік прийшов до будинку своїх знайомих. Оскільки вдома нікого не було, він заліз туди через вікно.

«Помешкання орендувала 17-річна студентка. Коли вона повернулась додому, підозрюваний приставив до шиї дівчини кухонного ножа та зґвалтував. Після скоєного зв’язав їй руки та наказав не рухатись і мовчати», – зазначає Марина Тисячна.

Потерпілу врятувала сестра, яка прийшла перевірити чи все з нею добре, оскільки не могла додзвонитися. Побачивши зв’язану дівчину на ліжку, вона викликала поліцію.

Рецидивіста затримали та відправили під варту. Як зʼясувалося, його вже вісім разів притягали до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактами незаконного позбавлення волі людини, зґвалтуванні неповнолітньої та незаконного проникнення до житла (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 162 КК України). За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.