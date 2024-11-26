Шепетівський міськрайонний суд визнав 38-річного чоловіка винним у сексуальному насильстві щодо малолітнього хлопчика. За скоєне обвинуваченому призначили шість років тюрми. Про це повідомила 26 листопада прокуратура Хмельницької області.

За даними слідства, у березні 2024 року житель Шепетівського району вчинив сексуальне насильство щодо 5-річного хлопчика, який прийшов до нього в гості. Відомо, що потепілий мешкав по сусідству від обвинуваченого.

«Після вчиненого 38-річний зловмисник наказав дитині нікому не казати про подію та дав іграшку. Однак ввечері хлопчик усе розповів матері», – зазначають у прокуратурі.

Суд визнав мешканця Хмельниччини винним за ч. 4 ст. 153 КК України (сексуальне насильство щодо людини, яка не досягла чотирнадцяти років) й призначив 6 років тюрми. Дані щодо чоловіка внесуть до реєстру людей, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх дітей. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.