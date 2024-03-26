Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування. Обвинувачений напоїв алкоголем 13-річну дівчину і скориставшись тим, що вона не могла чинити опір, вступив із нею у статеві стосунки. За це чоловіку призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 22 березня, інцидент стався 3 серпня 2023 року. Тоді 41-річний уродженець села Киселівка Кам’янець-Подільського району запросив до себе в гості 13-річну дівчину. Вони разом вживали алкогольні напої, а коли потерпіла сп’яніла й перебувала у безпорадному стані – обвинувачений її зґвалтував. Згодом малолітня запитала, чи може замовити піцу. Він не заперечував. Вона зателефонувала на лінію 102 і зробила вигляд, що розмовляє з кур’єром. На запитання поліцейської відповідала «так» або «ні», а також назвала адресу свого місця перебування.

Обвинувачений переконував суд, що не здогадувався про вік потерпілої, а інтим нібито стався за спільною згодою. Сказав, що за вчинене засуджує себе і щиро розкаюється. Вибачився перед потерпілою й просив суворо не карати.

Суддя Ксенія Шульга визнала чоловіка винним за ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування неповнолітньої особи) та призначила йому покарання – позбавлення волі на 10 років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.