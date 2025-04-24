На території України та ЄС викрито двох організаторів злочинної схеми

СБУ з правоохоронцями Чехії викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян ЄС та США. Про це у четвер, 24 квітня, повідомила українська спецслужба.



«За результатами комплексних заходів на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи», – йдеться у повідомлені.



Відомо, що хакери викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США. Для цього вони власноруч розробили шкідливе програмне забезпечення (ШПЗ).



За даними слідства, зловмисники робили фішингові розсилки електронних листів з «вшитим» у них ШПЗ, щоб отримати доступ до комп’ютерів жертв. Після зламу вони викрадали особисті дані користувачів, що зберігалися на компʼютерах, за допомогою яких викрадали гроші з електронних рахунків та гаманців віртуальних активів.



Також вдалося встановити, що хакери продавали власні програми, у тому числі угрупованням, які підконтрольні російським спецслужбам. Наразі всім учасникам схеми повідомили про підозру, триває розслідування.

Нагадаємо, 27 березня у Чернівцях працівники Служби безпеки разом затримали банду, члени якої вибивали гроші із мобілізованих і важкохворих.