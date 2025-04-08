У Тelegram-групах «Зеркало» шантажували школярів з чотирьох регіонів

Правоохоронці заблокували чотири Telegram-групи, адміністратори яких виманювали гроші в українських підлітків, шантажуючи їх принизливими фото чи відео з нецензурними дописами, які не відповідали дійсності. Жертвами цієї схеми стали школярі з Житомирської, Вінницької, Рівненської та Одеської областей. Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури у вівторок, 8 квітня.



Слідчі встановили, що зловмисники у месенджері Telegram створили кілька груп: «ЖИТОМИР Зеркало», «ВИННИЦА Зеркало», «РОВНО Зеркало» та «ОДЕССА Зеркало». Загальна кількість підписників цих груп налічувала близько 10 тис. користувачів.

Адміністратори Telegram-груп публікували інформацію принизливого характеру, а також вигадували наклепи про школярів.

«Вони відправляли жертві перелік цін про надання послуг за видалення подібного роду постів. Видалення відбувалось лише після надходження грошових коштів на картки зловмисників із надсиланням скриншоту про оплату. На безоплатній основі видалення подібного роду постів не відбувалось», – розповідають в прокуратурі.

Слідчі встановили особу організатора діяльності груп. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання). Санкція статті передбачає від семи до 12 років тюрми з конфіскацією майна.