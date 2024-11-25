Європейські країни серйозно реагують на цькування дітей у школах

Булінг у школі не лише перетворює життя дитини на пекло, але й провокує психологічні проблеми у майбутньому. Згідно з дослідженнями Harvard Review of Psychiatry, жінки, які зазнали булінгу в дитинстві, у 27 разів частіше страждають на панічні атаки в дорослому віці. А в чоловіків шкільний булінг призводить до 18-кратного збільшення суїцидальних думок і дій. «Освіторія» розповідає на прикладі реальних історій, які реагують на булінг у школах різних країн світу.

США

Дитина, яка зіткнулася з булінгом в американській школі, має звернутися до канцлерки школи й написати заяву на ім’я директора, у якій надати повний опис ситуації: що, за яких обставин, де і коли відбулося, чи були свідки цього випадку булінгу.

Порушників скеровують на розмову до директора, дають їм попередження та затримують після уроків. Їм чітко пояснюють: якщо продовжуватимуть свої дії – заходи будуть серйозніші, включно із забороною відвідувати школу і залученням батьків. А якщо і це не допоможе, то випадки булінгу можуть бути занесені в особову справу учня, що впливає на шанси випускника вступити до коледжу.

Іспанія

В Іспанії один з найнижчих в Європі рівнів булінгу в школах завдяки програмі протидії цькуванню. Якщо таке стається в іспанській школі, адміністрація школи бере ситуацію під особливий нагляд.

Дирекція проводить розмову з учасниками конфлікту і застосовує антибулінгові заходи стосовно порушників. Їм можуть заборонити кілька днів відвідувати школу – це вважається тяжким покаранням. А після цього їх обов’язково мають супроводжувати в школу та зі школи батьки чи інші родичі. За дітьми-порушниками встановлюють додатковий контроль у школі.

Разом із психологами розробляють план дій, щоб надати дітям ефективні методи поведінки у такій ситуації і запобігти подальшому булінгу чи інших негативних явищ.

Франція

Діти у французьких школах знають, як реагувати на випадки булінгу. Вони допомагають іншим і відразу звертаються до класних керівників, щоб зафіксувати неприємну ситуацію. Потім ще раз детально фіксують випадок з підтвердженням від свідків у шкільному департаменті. Кривднику можуть винести догану із занесенням в особову справу. Учню також можуть дати покарання: 3 години сидіти на самоті в аудиторії та написати пояснення.

Перший випадок булінгу передбачає попередження, бесіду та покарання. Якщо це повториться, учня чи ученицю можуть виключити зі школи.

У Франції приділяють багато уваги протидії булінгу та виділяють на це великі бюджети. Існують спеціальні «гарячі лінії», на які дитина може повідомити про цькування у школі. Також проводять багато заходів для протидії булінгу. У Франції на законодавчому рівні у намагаються встановити кримінальну відповідальність за булінг у школі: від 3 до 10 років ув’язнення та 10 років ув’язнення, якщо через булінг дитина наклала на себе руки. Таких випадків за останні роки трапилося понад 10. Якщо дитина через булінг перестала ходити до школи, порушника можуть ув’язнити на 8 років та оштрафувати від 45 до 150 тисяч євро.

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Аргентина

В Аргентині через інциденти булінгу учнів відсторонюють від навчання на два тижні. Адміністрація школи запрошує кожну сім’ю до розмови спершу окремо, а потім – на спільну бесіду. Якщо через відсторонення діти пропускають іспити, вони перездаватимуть їх окремо аж влітку.

Нідерланди

У Нідерландах активно використовують такий метод протидії булінгу, як тимчасове відсторонення від навчання. Іноді до вирішення проблеми цькування підключається поліція.

Японія

В Японії булінг пов’язаний з поняттям «ідзіме» – видом цькування, коли булерами є група дітей, в якій присутні навіть друзі жертви. Свідки мовчки спостерігають за ситуацією, бо бояться втручатися.

До 2013 року питання булінгу в Японії не регулювалося на юридичному рівні. Лише після трагічного самогубства учня через знущання однокласників країна ввела антибулінговий закон, який зобов’язує школи розслідувати та повідомляти про інциденти. Тепер батьки японських учнів не боятися взаємодіяти зі школами, якщо їхню дитину цькують, та звертатися по допомогу до юристів.

Велика Британія

Про випадок булінгу учні Великої Британії насамперед заявляють у NSPCC – Національне товариство із запобігання жорстокому поводженню з дітьми. Тут існує учнівська гаряча лінія Childline.

Для реагування на булінг у Великій Британії часто використовують перевірену на практиці схему Olweus Bullying Prevention Program. Її розробив шведсько-норвезький психолог Дан Ольвеус. Вона пропонує такі кроки реагування на булінг:

визнання проблеми та проведення внутрішнього опитування у школі, щоб дізнатися про досвід учнів у питанні булінгу;

чітка та прозора система санкцій, яка не має бути несподіванкою для дитини;

дорослі мають бути позитивними рольовими моделями та демонструвати нульову толерантність до будь-яких форм віктимізації. Вони також повинні контролювати місця в школі, де булінг найбільш імовірний;

кожен дорослий у школі повинен пройти базову підготовку з питань булінгу, навіть ті, що працюють у буфеті, водії автобусів, сторож;

на рівні класу діти самі проводять обговорення булінгу і те, як вони можуть допомогти учням, які стали жертвами поганої поведінки;