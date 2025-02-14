Затриманим загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна

Поліція викрила банду, яка вимагала неіснуючий борг у мешканця Рівненщини. До злочинної групи входило троє чоловіків, віком 45, 39 та 28 років. Про це у п’ятницю, 14 лютого, повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що торік 45-річний рівнянин позичив своєму знайомому гроші 1500 доларів. З часом борг чоловік віддав, але позичальник безпідставно нарахував «відсотки» і почав вимагати повернення 3000 доларів надуманого боргу.

«Коли чоловік не віддав гроші за першою вимогою – позичальник залучив ще двох знайомих і почав погрожувати. Вони кілька разів зустрічалися з чоловіком, били його, погрожували обмежити доступ до нерухомості, забрали автівку, яку потім, щоправда, повернули та винесли особисті речі потерпілого з гаража для їх подальшої реалізації в рахунок боргу», – йдеться в повідомленні.

До злочинної групи входило троє чоловіків, віком 45, 39 та 28 років (Усі фото Рівненської обласної прокуратури)

Слідчі повідомили трьом затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України (вимагання). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна. Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі встановлюють їхню причетність до скоєння інших злочинів.