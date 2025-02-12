Чоловіка затримали після того, як він зґвалтував жінку, в якої вимагав гроші

У Хмельницькому затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у вимаганні неіснуючих боргів та зґвалтуванні. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції, раніше судимий за вбивство і шахрайство 27-річний хмельничанин мав зв’язки в кримінальних колах. Під приводом надуманих боргів чоловік почав вимагати в місцевої мешканки сплачувати йому по 10 тис грн щомісяця. Свої вимоги він супроводжував погрозами, переслідуванням, пошкодженням майна. Під час однієї із зустрічей зловмисник зґвалтував жінку.

За участі бійців спецроти поліції чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) ККУ. За вчинене йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.