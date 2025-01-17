Борщівському військкому Андрію Ставруку, якого затримали під час наради в Тернопільській облраді за вимагання хабарів, інкримінують ще 13 фактів вимагання грошей за відстрочку від мобілізації. Також до цих фактів причетні ще один співробітник районного ТЦК та працівник Борщівської міськради Сергій Ткач. Останній шукав клієнтів і озвучував суми хабарів. Поліцейські оголосили їм нові підозри.

Керівника Борщівського районного ТЦК Андрія Ставрука затримали під час чергового засідання ради оборони Тернопільщини 23 липня 2024 року в приміщенні Тернопільської обласної ради. Правоохоронці встановили, що він та ще четверо його спільників, вимагали від військовозобов’язаного чоловіка хабар за уникнення мобілізації. Зокрема, 42-річний військком за скретч-картки на паливо, вартістю майже 15 тис. грн, пообіцяв жителю Борщева вирішити питання про не вручення повістки його брату та не доставлення його в ТЦК для проходження військово-лікарської комісії.

За цим фактом правоохоронці оголосили керівнику районного ТЦК та ще чотирьом його спільника підозру у вимаганні хабарів. 2 серпня Тернопільський міськрайонний суд обрав для всіх співучасників запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою, або внесення застави 242 тис. грн. За військкома Андрія Ставрука внесли заставу і він вийшов з-під варти.

Під час розслідування цієї справи правоохоронці виявили ще 13 нових фактів щодо причетності трьох спільників до протиправної діяльності – двох працівників ТЦК та цивільної особи, повідомив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко в п’ятницю, 17 січня.

Цивільний, а саме працівник мобілізаційного відділу Борщівської міської ради Сергій Ткач підшуковував клієнтів, які хотіли отримати відстрочку.

«Підозрювані неодноразово брали "оплату" дизельним паливом за те, що не будуть вручати повістки військовозобов'язаним. За відстрочку від мобілізації – грошима. Кожна послуга мала свою ціну. Сума коливалася від 1 до 15 тис. доларів», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За інформацією слідства, щомісяця зловмисники отримували від військовозобов’язаних від 100 до 150 тис. доларів. Додамо, що за новими фактами слідчі поліції оголосили трьом чоловікам нові підозри за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 2 статті 28 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене в складі організованої злочинної групи). Підозрюваним загрожує п’яти років позбавлення волі.