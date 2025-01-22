Чоловіка затримали у вересні 2022 року

Першотравневий районний суд ув’язнив чернівчанина на дев’ять років в'язниці за шантаж колишньої подруги і вимагання в неї 6 тис. доларів. Чоловік постійно вимагав в жінки гроші, обіцяючи розкрити подробиці їхнього спільного життя. В суді він свою провину не визнав.

Поліція затримала 62-річного мешканця Чернівецької області у вересні 2022 року. В цей момент він як раз отримав частини суму – 20 тис. грн від колишньої співмешканки. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що буковинець мав романтичні стосунки зі знайомою жінкою. Після того як вони розійшлися, він почав погрожувати розповісти подробиці про її приватне життя.

«Спочатку він вимагав у потерпілої 12 тис. доларів. Згодом погодився на суму у 6 тис. доларів за "мовчання". Після передачі чергової частини грошей чоловіка затримали правоохоронці», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 22 січня.

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівці Першотравневий районний суд 21 січня визнав винним 62-річного громадянина у вимаганні. Його засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Крім того, у дохід держави конфіскували чотири транспортні засоби, що належали вимагачу. До набрання вироку законної сили засуджений перебуватиме під вартою. На вирок можна подати апеляційну скаргу.