За півтора роки на Студентській набережній звели вже два поверхи майбутньої висотки

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не погодило проєкт будівництва багатоповерхівки з підземним паркінгом на Студентській набережній в Ужгороді. Її зведення без цього дозволу порушує Закон України «Про охорону культурної спадщини», відповіли на запит ZAXID.NET у Мінкульті 24 квітня.

Йдеться про будівництво 16-поверхівки поруч з історичним модерністським кварталом Малий Ґалаґов в Ужгороді, яку зводить компанія «Поділля-Транс». У Мінкульті зазначили, що упродовж 2024-2025 років тричі відмовляли забудовнику у погодженні проєктної документації.

«У процесі розгляду поданих матеріалів встановлено невідповідність прийнятих архітектурних рішень вимогам НПД м. Ужгород, зокрема порушена масштабність та видові панорами міста», – зазначили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України і додали, що у вересні 2024 року доручили Закарпатській ОВА періодично моніторити вказаний об’єкт та у випадку початку робіт невідкладно повідомити міністерство.

У Мінкульті зазначили, що зведення багатоповерхівки без їх дозволу порушує Закон України. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, після збору близько 2500 підписів ужгородців проти будівництва 16-поверхівки у центрі міста, в Мінкульті ініціювали створення робочої групи у складі посадовців Ужгородської міськради та ОВА і, дослідивши висновок службовців, заявили, що не виявили порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини під час зведення багатоповерхівки.

Перед цим в Мінкульті не виявили порушень вимог законодавства про охорону культурної спадщини

Як видно на світлинах ZAXID.NET, зроблених 14 грудня 2023 року та 24 квітня 2025 року, за цей період на Студентській набережній звели вже два поверхи майбутньої висотки.

Забудовник звів вже 2 поверхи майбутньої висотки. Фото ZAXID.NET

Багатоповерхівку на ужгородській набережній зводить ТОВ «Поділля-Транс», засновником якої є депутат ужгородської міської ради від «Батьківщини» Віталій Коціпак. Згідно з даними YouControl, депутат є керівником та засновником ще 8 підприємств, серед яких компанія «МКВ», яка у 2022 році без дозволів збудувала п’ятиповерхівку на вулиці Митрака в Ужгороді. Тоді Закарпатська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати забудовника знести будинок. Однак далі справа не просунулась.