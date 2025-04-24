У львівських школах оновлять холи за новими рекомендаціями
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 квітня
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У четвер, 24 квітня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Озеро Наварія стане регіональним ландшафтним парком. Над процедурою надання такого статусу водоймі працює управління екології Львівської міськради.
- Альтернативне джерело живлення. У Львові за донорські кошти встановлюють сонячні панелі на даху лікарень та школи.
- Виглядатимуть по-новому. У Львові розробили рекомендації для оновлення шкільних холів.
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