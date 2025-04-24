Першу дорослу алогенну трансплантацію кісткового мозку у Львові провели восени 2024 року. Стовбуровими клітинами поділився брат пацієнта

У Львові запускають міську програму підтримки пацієнтів із множинною мієломою, відповідно до якої пацієнтів із таким діагнозом безкоштовно забезпечуватимуть ліками, рекомендованими міжнародними протоколами. Стартовий бюджет програми – щонайменше 5 млн грн.

Множинна мієлома – складне, хронічне і невиліковне захворювання, яке щороку змінює життя сотень українців. Лікування – тривале й дороге. Держава покриває лише частину потреб. І саме тому Львів вирішив підтримати мешканців громади з таким захворюванням, повідомила заступниця директора департаменту гуманітарної політики ЛМР Христина Процак.

У Львові запускають міську програму підтримки пацієнтів із множинною мієломою, щоб дати шанс хворим на довше і якісніше життя.

Що передбачає програма?

Безкоштовне забезпечення ліками, рекомендованими міжнародними протоколами: Бортезоміб, Леналідомід, Помалідомід, Ельтромбопаг

Підготовка до трансплантації кісткового мозку та підтримка після неї

Створення міського реєстру пацієнтів — для прозорої, адресної допомоги

Покращення діагностики і роз’яснення симптомів захворювання

Програма доступна для львів’ян, які проживають у громаді понад 12 місяців.

Щороку в Україні – понад 700 нових випадків множинної мієломи

У Львові — близько 200 пацієнтів на рік звертаються по медичну допомогу

У 2024 році на базі Першого медичного об’єднання Львова провели 11 трансплантацій кісткового мозку, з яких 9 – пацієнтам із мієломою. Усі вони живі. У 2025 — вже 7 пересадок, 4 – з мієломою. Повний курс лікування – понад 500 тис грн на одного пацієнта.

Держава покриває приблизно 60% потреб. Загалом Перше ТМО потребує 7,9 млн грн на рік, Друге медичне об’єднання Львова – 16,4 млн грн. Стартовий бюджет програми – щонайменше 5 млн грн.

«Це не просто програма про ліки — це про турботу і надію для сотень людей. Ми хочемо, щоб львів’яни мали шанс на довше і якісніше життя, незважаючи на складні діагнози. Кожне життя вартує того, щоб за нього боротися», – каже заступниця міського голови Львова Ірина Кулинич.

«500 тис грн на лікування — це непідйомно для більшості родин. Але ми бачимо: це працює. Усі дев’ятеро пацієнтів із мієломою, яким зробили пересадку у 2024 році, — живі. Тому місто має бути поруч», – додає керівниця Управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

25 квітня відбудеться громадське обговорення програми.