Під час зустрічі з норвезьким прем'єр-міністром Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» для досягнення миру з Україною. Про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії у Білому домі 24 квітня, передає журналіст Остап Яриш.

У Дональда Трампа запитали, які поступки запропонувала Росія для наближення миру. Президент США заявив, що Росія запропонувала «велику поступку» – відмовитися від ідеї захопити всю територію України.

«Зупинити війну, припинити захоплення всієї країни. Досить велика поступка», – відповів Трамп.

Дональд Трамп також прокоментував перебіг переговорів щодо миру в Україні. За його словами, він «був незадоволений минулим вечором», маючи на увазі масовану російську атаку на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей. Раніше Трамп написав «Владіміре, зупинись», реагуючи на обстріл міста.

«Ми в розпалі розмов про мир, були випущені ракети, і я не був задоволений. Це те, що я мав на увазі», – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи розгляне він додаткові санкції проти Росії, Дональд Трамп заявив, що «відповів би на це запитання через тиждень», оскільки хоче зрозуміти, чи «буде у США угода». Водночас він наголосив, що «щось трапиться», додавши, що чинить на Росію «великий тиск».

«Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Керівництво Росії це знає, і деякі наближені до них люди. Інакше (Путін – ред.) не говорив би з нами просто зараз. Я думаю, що він хоче укласти угоду. Ми дізнаємося про це дуже скоро. Але для танго потрібні двоє, і ви повинні змусити Україну також захотіти укласти угоду. Вони зазнають дуже сильних атак, і я вірю, що вони також хочуть домовитись», – сказав Трамп.

На запитання, чи досі він вважає, що Україна має віддати частину територій для досягнення миру, Трамп згадав про Крим та заявив, що його захоплення не мало нічого спільного із ним, оскільки відбулося за каденції «Барака Хусейна Обами» (44-й президент США Барак Обама, який обіймав цю посаду з 2009 по 2017 роки).

«Обама ухвалив рішення, вони просто передали Крим. Не було жодного пострілу, не було бою, нічого. Вони просто його передали. І тепер вони кажуть: «Чи можете ви його повернути?» Я думаю, що це буде дуже важко зробити», – заявив Трамп.

Нагадаємо, 23 квітня Трамп розкритикував заяву Зеленського про невизнання анексії Криму Росією. Американський лідер назвав позицію Володимира Зеленського «шкідливою для мирних переговорів з Росією», заявивши, що Крим «був втрачений багато років тому під егідою президента Барака Хусейна Обами й навіть не є предметом обговорення». Трамп також написав, що «ще до анексії Криму там були присутні великі російські підводні бази», і звинуватив президента України в нагнітанні, яке ускладнює врегулювання війни.