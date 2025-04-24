Емманюель Макрон закликав міжнародну спільноту не забувати, хто є агресором в російсько-українській війні

Президент Франції Емманюель Макрон емоційно відреагував на російську атаку на Київ у ніч 24 квітня, закликавши країни та зокрема США не забувати, що справжнім винуватцем війни в Україні є Росія. 24 квітня Макрон наголосив, що «гнів США має бути спрямований виключно на Путіна», висловився щодо питання статусу окупованого Росією Криму, а також звернувся до Путіна з вимогою «припинити брехати», передає BFMTV.

Реагуючи на масований удар по Києву у ніч 24 квітня, Емманюель Макрон наголосив, що агресором є виключно Росія. Також він закликав Владіміра Путіна «припинити брехати».

«Коли президент Путін говорить з американськими переговірниками, він каже: “Я хочу миру”. Коли він звертається до всього світу, він каже: “Я хочу миру”. Але він продовжує бомбардувати Україну! Він продовжує забирати життя в Україні», – сказав Макрон.

Президент Франції звернувся до міжнародної спільноти не забувати що саме Росія є винуватцем війни в Україні, тож «гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна». Він наголосив, що «не може очікувати», що Зеленський погодиться на умови припинення вогню, поки його столицю бомбардують

Макрон повторив, що позиція Франції щодо територіальної цілісності та суверенітету України залишиться незмінною.

«Ми продовжуватимемо захищати право українського народу жити в мирі на своїй території і в межах своїх міжнародно визнаних кордонів», – наголосив він.

Зокрема, Макрон вважає, що обговорювати питання статусу тимчасово окупованого росіянами Криму «не на часі». Коментуючи заяву Дональда Трампа, що «Крим був втрачений багато років тому», а відмова України визнавати його російським «шкодить мирним переговорам», Макрон зазначив, що Трамп «описує ситуацію де-факто».

«Чи означає це, що ми повинні дати Росії свободу дій? Ні. Питання про статус півострова наразі не на часі, і не нам його вирішувати», – сказав Макрон.

Нагадаємо, французький президент відреагував на нічну масовану атаку на Київ, внаслідок якої загинули щонайменше 12 людей, а 90 отримали поранення. За даними МВС, росіяни цілеспрямовано атакували житлову забудову, а Reuters із посиланням на співрозмовника в українському війську повідомило, що удар завдали північнокорейською балістичною ракетою.

На атаку також відреагував і Трамп, який раніше заявляв про готовність Росії до миру. Він написав, що «не дуже щасливий» через російську атаку на Київ та закликав Владіміра Путіна зупинитися.