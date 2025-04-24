Сонячні панелі встановлені в дитячій лікарні св. Миколая

У Львові реалізують кілька проєктів зі встановлення сонячних панелей з акумуляторами – в лікарні св. Миколая, лікарні св. Луки, 4-й міській поліклініці та ліцеї «Оріяна». Це стало можливим завдяки залученню закордонних донорів та менеджменту ГО «Екоклуб», повідомила ЛМР.

«Тема енергоефективності в мерії та наших установах обговорюється та реалізовується вже давно. Від дрібних елементів – до великих інфраструктурних проєктів, що дають економію для бюджету медичних та освітніх закладів. Наразі реалізовуємо кілька проєктів, але надалі їх буде значно більше. Це не тільки економічна складова, а й питання нашої безпеки та енергетичної незалежності», - каже заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Перший проєкт, який почали у Львові, – це будівництво сонячної електростанції в лікарні Першого ТМО. Станція встановлена, вона працює. До проєкту долучилися кілька донорів – іспанська компанія Quintas дала гроші на закупівлю акумуляторів, польські колеги подарували сонячні панелі, «Екоклуб» спільно з партнерами в Чехії та Німеччині дозбирав кошти, яких бракувало.

В середньому 1 кВт сонячних панелей економить міському бюджету 10 тис. грн на рік. Відповідно, якщо поставити 400 кВт, то це 4 млн грн на рік економії для бюджету міста.

Які лікарні Львова і заклади освіти мають сонячні панелі?

Лікарня св. Миколая. У дитячій лікарні св. Миколая встановили сонячну електростанцію. Її потужність – 52 кВт. Електростанція працює разом із акумуляторами, що забезпечує стабільніше електропостачання для медичного обладнання та чотирьох операційних.

Кошти на встановлення СЕС – 27,5 тис. євро – зібрали закордоном під час фандрейзингової кампанії чеська організація Nesehnuti та німецький благодійний фонд WirWerk. Вартість встановлення – майже 1,2 млн грн. Обладнання – сонячні панелі та акумулятори – надали компанія Quintas Energy та компанія Menlo Electric.

СЕС встановили над першим блоком операційного відділення. Вона забезпечуватиме енергією нейрохірургічну, дві хірургічні та отоларингологічну операційні, обладнані енерговитратною апаратурою: лампами, наркозно-дихальними апаратами, лапароскопічними стійками, мікроскопами, коагуляторами.

«Операційна не може залишитися без електроенергії ні на мить. Швидке під’єднання до генератора зазвичай шкодить обладнанню. Під час одного з вимкнень у нас псувалися чутливі плати на мікроскопах, ламалися газові аналізатори, які роблять аналізи газового стану крові у немовлят. Це затримує роботу, не дозволяє надавати допомогу дітям ще ефективніше», – каже директор лікарні св. Миколая Іван Міськів.

Лікарня св. Луки. Завдяки співпраці міста з GIZ встановлено 78 сонячних панелей у лікарні св. Луки, що на вул. Навроцького. Кожна зі 78 сонячних панелей має 450 Вт, а загальна потужність сонячного поля – 70 кВт. Зараз цією енергією забезпечується модульний діагностичний центр.

4-та міська поліклініка. Завдяки фінансуванню уряду Норвегії сонячні панелі встановлять на двох корпусах поліклініки на Сихові. Планується встановлення гібридної сонячної електростанції. На реалізацію залучено вже більше 5 млн грн грантових коштів.

«Проєкт готовий, міжнародний донор уже обрав підрядника, найближчим часом роботи розпочнуть. Загалом у нас планується облаштування сонячних панелей загальною потужністю близько 85 кВт», – каже керівник поліклініки Максим Павлов.

Ліцей «Оріяна». У школі встановлять панелі потужністю 30 кВт одразу з батареєю, що дозволить накопичувати енергію. Попередньо ця потужність забезпечить всю школу. У разі вимкнення світла батареї зможуть забезпечувати укриття, аварійне освітлення коридорів, актовий зал, кабінети адміністрації тощо.