На дахах трьох поліклінік у Хмельницькому торік встановили сонячні електростанції потужністю 100 кВт

У 130 лікарнях в різних областях України розпочали підготовку до встановлення сонячних електростанцій. Їх планують встановити упродовж п’яти місяців. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я 6 серпня.

Обладнання складається з цілих комплектів сонячних панелей, інверторів та акумуляторних батарей. Останні будуть накопичувати електроенергію та використовувати її в той час, коли генерації від сонячних панелей буде недостатньо. Наразі завершується процедура обстеження обʼєктів та збір вихідної інформації. Зокрема, буде визначено опорну спроможність дахів медзакладів та можливість монтажу панелей у лікарнях.

«Завдяки сонячним електростанціям лікарні зможуть використовувати сонячну енергію як джерело живлення, а також накопичувати її. Встановлення таких станцій дозволить закладам значно економити видатки на електроенергію та спрямувати ці кошти на інші потреби медзакладів», – розповіли у відомстві. Там додали, що сонячні панелі встановлять на дахах медзакладів у 19 областях країни.

Відповідно до внесених змін до Закону України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України медзаклади зможуть реалізовувати механізм активного споживача електроенергії. Тепер у години, коли електроенергії вироблятиметься більше, ніж споживатиметься, її надлишок зможуть продавати у мережу.

До слова, у травні Хмельницький лікувально-діагностичний центр почав продавати електроенергію, вироблену на своїх дахових сонячних електростанціях. На дахах трьох поліклінік торік встановили сонячні панелі потужністю 100 кВт.