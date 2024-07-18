З бюджету Коломийської громади фінансуватимуть розробку документації та встановлення панелей

У Коломийській центральній районній лікарні встановлять 284 сонячних панелей, загальною потужністю 106 кВт. Проект, вартістю понад 1,6 млн грн, фінансуватиме чеське місто Брно.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський 17 липня, місто отримало сонячні панелі за програмою з енергоефективності. Допомагала розробляти проект і залучати гроші громадська організація «Екоклуб».

«284 сонячних панелей буде встановлено. Їхня загальна потужність – 106 кВт. І це майже половина потужності, яка необхідна для забезпечення роботи терапевтичного відділення ЦРЛ», – написав Богдан Станіславський у Facebook.

За сонячні панелі, вартістю 1,6 млн грн, заплатить чеське місто Брно. З бюджету Коломийської громади фінансуватимуть розробку документації та встановлення панелей.

Додамо, що з 2022 року за проектом Solar Aid For Ukraine міжнародної гуманітарної організації «Екоклуб» сонячні електростанції встановили у понад 10 медичних та комунальних закладах Житомирської, Рівненської, Полтавської, Сумської та Львівської областей.