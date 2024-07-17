Резервний генератор «Укрпошти» живить систему оповіщення в Калуші

Мешканці проспекту Лесі Українки в Калуші поскаржилися у міську раду на роботу генератора «Укрпошти», вихлопи з якого йдуть у бік їхніх будинків. Щоб зменшити час роботи генератора, який живить систему оповіщення, мерія проситиме енергетиків змінити графіки відключень електроенергії.

Відео з вулиці у Калуші, на якому видно стовпи диму від генератора, 17 липня поділилася жителька міста Ольга Дмитрів. Генератор живить будівлю «Укрпошти», розташовану за адресою просп. Лесі Українки, 19, неподалік центру міста.

«Ось так мешканців бульвару Незалежності, 4 травить генератор “Укрпошти”! Працівники “Укрпошти” говорять, що від них нічого не залежить, бо має працювати сирена, оскільки воєнний стан. Прошу усіх поширювати, а владу вирішити це питання», – написала у Facebook жінка і зазначила, що жителі вулиці звернулися на «Гарячу лінію» Калуської міської ради та написала меру Андрію Найді.

У середу, 17 липня, міський голова Калуша повідомив, що питання генератора під час зустрічі обговорили начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради Іван Дембич і начальник дільниці мережі доступу відділення «Укрпошти» Володимир Кот.

В «Укрпошті» кажуть, що резервний генератор спрацьовує під час виключення електроенергії в кількох підчергах одночасно, живлячи систему оповіщення і саме поштове відділення.

«Генератор є досить потужним, в ході його роботи згорає значна кількість дизпалива. Відтак, утворюються вихлопи, які, через аномальну спеку, за відсутності вітру, спричинюють незручності мешканцям навколишніх будинків. Це спеціальний резервний генератор, передбачений на випадок аварійних ситуацій. Його не можливо замінити на типовий для мінімаркету», – зазначили в Калуській мерії.

Міська рада готує звернення до обленерго з проханням припинити одночасне відключення двох підчерг – 4.1 і 5.1, щоб генератор «Укрпошти» працював менше годин.