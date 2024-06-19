У серпні в Україні мають завершити планові ремонти енергоблоків АЕС

У серпні в Україні прогнозують покращення ситуації з електропостачанням. Це буде пов’язано із завершенням планових ремонтів на низці енергоблоків АЕС. Про це у середу, 19 червня, повідомила Державна інспекція з енергетичного нагляду України з посиланням на її голову Руслана Слободяна.

«Полегшення очікуємо у серпні, враховуючи завершення ремонтних робіт на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням», – йдеться у повідомленні.

За словами Руслана Слободяна, атомна генерація – базис, що забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС, що розташована поруч із захопленим росіянами мустом Енергодар.

«Зараз тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит», – повідомив Руслан Слободян.

Голова Держнагляду також наголосив, що українські енергетики роблять все можливе, щоб пришвидшити виконання планових ремонтних робіт. Втім, у найближчі півтора місяця ситуація з постачанням електроенергії очікується «дещо складна».

Також, за словами Руслана Слободяна, в Україні до 1 липня планують завершити формування оновленого переліку об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням. Наразі у багатьох областях з переліку об’єктів з гарантованим електропостачанням виключили десятки, а в деяких областях – понад сотню споживачів. Крім того, перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням планують розділити за сезонами: літній та зимовий.