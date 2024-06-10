Тривалість відключень у різних областях країни повинна вирівнятись

З 24 червня в Україні ліміти споживання електроенергії визначатимуть за новим принципом. Зокрема при розподілі доступної електроенергії в Україні першими її отримуватимуть критичні підприємства, надалі обсяг електроенергії ділитимуть по рівну між областями. Це може зменшити доступність електрики для споживачів. Про це заявив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомила «РБК-Україна» у понеділок, 11 червня.

«Ми з доступної електроенергії в Україні будемо віднімати обсяг електроенергії, яка необхідна критичній інфраструктурі й вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитись ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а з урахування критичної інфраструктури, яка зменшить доступність, буде, наприклад, 70%. Але ці 70% будуть доведені до кожного регіону. Відповідна тривалість відключень по Україні плюс-мінус повинна вирівнятись», – пояснив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики.

За словами Бойка, днями було виведено з ремонту атомний блок, що дозволило додати енергосистемі 1000 МВт й уникнути обмежень світла на цих вихідних. Утім, у неділю, 9 червня, все ж довелось протягом години залучати аварійну допомогу у сусідів.

Нагадаємо, у суботу, 8 червня, в Україні в тестовому режимі запрацював новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Новий порядок повинен був забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії. Також завдяки підключенню до енергосистеми додаткового блоку однієї з АЕС вихідні українці провели майже без відключень електроенергії.

Зазначимо, щодня НЕК «Укренерго» доводить до місцевих обленерго ліміт споживання, частина якого одразу виділяється на роботу критичної інфраструктури, решту – розподіляє між споживачами. Нерівномірне відключення світла стало дуже болючим питанням зокрема для мешканців міст, оскільки велика кількість критичної інфраструктури забирала на себе частину споживання електрики. Відтак, до прикладу, у Києві деякі райони не мали електроенергії по 20 годин.