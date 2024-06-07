Світло в будинках українців має бути більшу кількість годин

В Україні з суботи, 8 червня, у тестовому режимі запрацює новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити меншу тривалість обмежень електроенергії, повідомив перший заступник глави Міненерго Юрій Власенко під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 7 червня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Із суботи в тестовому режимі буде запроваджено новий порядок застосування графіків погодинних відключень, згідно з яким будуть доведені ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області. У зв'язку з чим оператор системи розподілу (обленерго) має забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати виключно цей ліміт. За нашими розрахунками, кількість черг має бути меншою, а світло в будинках громадян буде більшу кількість годин», – сказав Власенко.

Перший заступник міністра наголосив, що Кабмін, Міністерство енергетики та Офіс президента здійснюють постійний контроль за застосуванням графіків погодинних відключень та обмеження потужності.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, чому тривалість відключень світла відрізняється по областях. За його словами, це залежить від специфіки кожної області та встановлених для неї лімітів енергоспоживання. Кожен регіон України має різну кількість критичної інфраструктури у своєму споживанні. Відтак у Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла через велику кількість критичної інфраструктури, зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія знову почала обстрілювати критичну інфраструктуру України. Зокрема, 22 березня росіяни атакували Зміївську теплоелектростанцію, що на Харківщині, повністю зруйнували всі її енергоблоки, а також пошкодили допоміжне обладнання.

29 березня окупанти вдарили по ДніпроГЕС – найбільшій гідроелектростанції, розташованій на Запоріжжі. Окрім того, російські обстріли зруйнували всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС на Прикарпатті.

11 квітня обстріли росіян повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Таким чином через російські атаки ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. Того ж дня у результаті масованої ракетної атаки були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Унаслідок російських атак на українську енергосистему, в країні були змушені повернутись до відключень світла. Уряд уклав список критично важливих об’єктів, для яких не вимикатимуть електроенергію.