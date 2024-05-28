Кабінет міністрів України визначив перелік критично важливих об’єктів України, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання. До списку увійшли ТЦК та СП, військові частини, Верховна Рада та підприємства оборонного комплексу зокрема. Про це йдеться у постанові Кабміну від 24 травня.

У документі йдеться, що визначені критично важливі об'єкти не повинні залишатися бодай без мінімального енергоживлення під час планових чи навіть аварійних відключень.

До переліку увійшли:

обʼєкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектора та сектора системи життєзабезпечення;

заклади охорони здоровʼя державної або комунальної форми власності;

військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (зокрема обʼєкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);

підприємства оборонного комплексу України, зокрема ті, що займаються створенням, виробництвом, ремонтом та постачанням озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту;

підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни, підприємства з неперервним циклом виробництва;

електронні комунікаційні мережі:

органи державної влади (Верховна Рада, Кабінет міністрів), центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, обʼєкти ДСНС).

Зазначається, що переліки критично важливих обʼєктів готують та затверджують обласні та Київська міська держадміністрації.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія знову почала обстрілювати критичну інфраструктуру України. Зокрема, 22 березня росіяни атакували Зміївську теплоелектростанцію, що на Харківщині, та повністю зруйнували всі енергоблоки, а також пошкодили допоміжне обладнання.

29 березня окупанти вдарили по ДніпроГЕС – найбільшій гідроелектростанції, розташованій на Запоріжжі. Окрім того, російські обстріли зруйнували всі енергоблоки Бурштинської та Ладижинської ТЕС на Прикарпатті.

11 квітня обстріли росіян повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області. Таким чином через російські атаки ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації. Того ж дня у результаті масованої ракетної атаки були пошкоджені підстанції «Укренерго» та обʼєкти генерації в Одеській, Запорізькій, Львівській, Харківській та Київській областях.

Унаслідок російських атак на українську енергосистему, в країні були змушені повернутись до відключень світла. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись на офіційних сайтах обленерго та у соцмережах.