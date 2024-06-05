Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький пояснив, чому у різних регіонах України відключення електроенергії триває різну кількість часу. Про це у середу, 5 червня, інформує пресслужба «Укренерго».

За словами Володимира Кудрицького, кожний регіон України має різну кількість критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це впливає на те, який графік відключень сформують для населення. Володимир Кудрицький навів приклад Дніпропетровської області, яка має дуже розвинену промисловість, та Закарпатську область, у якій велика частка споживання електроенергії припадає саме на населення і малих непобутових споживачів.

«Ясно, що навіть, коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система – вона покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію. А з іншого боку – ще трохи врахувати “обласну специфіку”. Зробити так, щоб не було, що на Київщині, наприклад, у людей пів доби немає світла, а на Дніпропетровщині – тільки 20% у людей немає світла», – пояснив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, «Укренерго» попередило про можливі відключення електропостачання на понад чотири години. За словами голови правління НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького, це пов’язано зі значним дефіцитом електроенергії в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, дефіцит в енергосистемі України стався через систематичні російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, внаслідок російських обстрілів руйнувань зазнали Зміївська ТЕС, Бурштинська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Трипільська ТЕС та ДніпроГЕС.