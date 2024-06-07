Запуск додаткового блоку покращить ситуацію в енергосистемі приблизно на два тижні

Очільник компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький анонсував під’єднання до енергомережі додаткового блоку однієї з атомних електростанцій України. Це дозволить тимчасово покращити ситуацію в енергетичній системі, заявив Кудрицький в ефірі токшоу «Української правди» ввечері 6 червня.

За словами очільника «Укренерго», у ніч з 7 на 8 червня розпочне свою роботу додатковий блок АЕС. На якій станції його увімкнуть, Володимир Кудрицький не уточнив.

«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», – повідомив голова «Укренерго».

Володимир Кудрицький пояснив, що після підключення блоку АЕС графіки відключень по Україні не зникнуть, проте відбудуться пом’якшення.

Зазначимо, на підконтрольній Україні території розташовані всього три АЕС:

Хмельницька,

Рівненська,

Південноукраїнська.

До слова, наприкінці березня на Хмельницькій АЕС достроково відновили роботу другого енергоблоку, який перебував у ремонті. Блок запустили на два тижні раніше від запланованої дати.

Нагадаємо, через постійні обстріли росіян енергетичної інфраструктури України «Укренерго» запровадило графіки відключень та ліміти споживання електроенергії для областей. Крім того, в компанії повідомили, що аварійні відключення можуть тривати понад чотири години через великий дефіцит у системі.