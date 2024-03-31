На ХАЕС ремонтували другий енергоблок, на якому у березні 2023 року зафіксували відхилення

Один з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції відновив роботу після ремонту. Установку запустили на два тижні раніше від запланованої дати, повідомили у прес-службі міністерства енергетики ввечері 30 березня.

«На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК “Укренерго” енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково», – повідомили у прес-службі Міненерго.

Роботу енергоблока, який перебував на ремонті, планували відновити в середині квітня. Проте ремонтні роботи завершилися швидше, а енергоблок під’єднали до енергомережі.

У прес-службі Міненерго додали, що 30 березня відбувалися аварійні відключення на Донеччині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. Причиною відключень стали мережеві обмеження на магістральних лініях оператора.

Крім того, погодинні графіки відключень діяли на Харківщині. Станом на ранок 31 березня обмеження діють на Дніпропетровщині та Одещині, де росіяни під час нічного обстрілу атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Що відомо про Хмельницьку АЕС

Запуск ХАЕС відбувся у грудні 1987 року в місті Нетішин. На базі електростанції діють два ядерних енергоблоки, підключені у 1987 та 2004 році. Основне завдання Хмельницької АЕС – покривати дефіцит електричних потужностей на заході України.

Нагадаємо, 10 лютого 2023 року росіяни масовано атакували Україну ракетами та влучили на територію Хмельницької АЕС, внаслідок чого один з енергоблоків зупинився. У жовтні 2023 року ХАЕС знову потрапила під обстріл росіян. У березні 2023 року на другому енергоблоці ХАЕС зафіксували відхилення, через що його відключили від мережі.