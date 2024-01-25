Україна цьогоріч почне будівництво чотирьох нових атомних реакторів

Україна планує почати у 2024 році будівництво чотирьох нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС. Про це 25 січня повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише агенція Reuters.

Будівництво планують розпочати влітку чи восени 2024 року. Два блоки, які містять реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна планує імпортувати з Болгарії. Інші два – використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

«Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно», – пише Reuters.

Зазначається, що з моменту здобуття незалежності Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС. Атомні електростанції, які знаходяться на підконтрольній Україні території, виробляють 55% потреб країни в електроенергії.

Також минулого року повідомлялося, що український «Енергоатом» та американська Holtec International підписали угоду, згідно з якою, в Україні має з'явитися до 20 малих модульних реакторів. Вони мають потужність у 160 МВт, працюють на низькозбагаченому урані, і мають можливості для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.