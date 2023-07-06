Реактори планують передати з болгарської АЕС «Белене»

Україна може укласти угоду з Болгарією на купівлю двох ядерних реакторів російського виробництва. Перемовини щодо угоди вартістю 600 млн євро ще тривають, повідомило у четвер, 6 липня, видання The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлених із ситуацією посадовців.

Угода передбачає придбання двох російських ядерних реакторів, які болгарська державна енергетична компанія NEK може продати «Енергоатому». Окрім них, Болгарія може продати обладнання з недобудованої АЕС «Белене», розташованої на півночі Болгарії.

Приблизна сума угоди складає 600 млн євро. За даними видання, оскільки Україні буде важко дозволити таку суму, угоду можливо укласти за посередництва та підтримки США. WSJ повідомило, що такий варіант розглядається болгарськими та американськими представниками.

Окрім того, сторони розглядають варіант того, що Болгарія за свої послуги зможе отримати міноритарну частку у Хмельницькій АЕС, де планують встановити обладнання. Угода щодо продажу реакторів, за даними видання, трималась у таємниці, щоб запобігти її блокуванню з боку проросійських болгарських політиків. У четвер, 6 липня, парламент Болгарії ухвалив рішення щодо перемовин з Україною про продаж обладнання заводу зі станції «Белене».

Зазначимо, роботи з будівництва болгарської АЕС почалися у 1987 році, та кілька разів зупинялися й відновлювалися через проблеми з фінансуванням та протести населення. На станції розташовані два енергоблоки на 1000 мВ. Реактори на станції є ідентичними до реакторів Хмельницької АЕС.