Уночі ворог завдав удару по території неподалік Хмельницької АЕС

Внаслідок нічної атаки росіян 25 жовтня пошкоджень зазнали побутові корпуси Хмельницької атомної електростанції, що у Нетішині. Як повідомили у Міністерстві енергетики України, внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

«Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області. Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що росіяни атакували Хмельниччину ударними безпілотниками вночі 25 жовтня. У ОВА повідомили, що ППО вдалося збити всі повітряні цілі, однак, уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури у Шепетівському районі. Вибуховою хвилею були пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспорт. Травм зазнали 16 людей, їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 жовтня президент підписав указ про створення у Нетішині міської військової адміністрації. Головною метою роботи новоствореної установи називали «забезпечення оборони та безпеки» на території міста.