Уночі 25 жовтня російські військові запустити по Україні 11 дронів-камікадзе Shahed, сили протиповітряної оборони змогли збити усі ворожі безпілотники. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Російські окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed.

В результаті було знищено усі 11 Shahed-136/131. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Зокрема протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

Наразі відомо про руйнування через падіння уламків дронів на Хмельниччині. Як повідомив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у Шепетівському районі уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури.

Вибуховою хвилею були пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспорт. 16 людей отримали травми.