Клас безпеки у ліцеї на Шепетівщині, який зазнав ушкоджень внаслідок атаки

Вночі у середу, 25 жовтня, росіяни знову намагались завдати удару з повітря по Хмельницькій області. Силам ППО вдалося збити ворожі повітряні цілі, однак, уламки впали на об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок цього поранень зазнали 16 людей.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області оголосили о 01:10. Про вибухи очевидці у соцмережах повідомляли близько 03:20.

Як повідомив згодом заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, у Шепетівському районі сили ППО збили ворожі повітряні цілі, але уламки впали на території об'єкта критичної інфраструктури. Вибуховою хвилею були пошкоджені нежитлові приміщення, житлові будинки та транспорт чотирьох громад.

«Станом на тепер за медичною допомогою до лікарні звернулось 16 мешканців з навколишніх будинків з різними тілесними ушкодженнями. Працюють усі відповідні служби. Про деталі інформуватиму згодом», – зазначив Сергій Тюрін.

Він додав, що також сили ППО збили ворожі цілі у Хмельницькому районі, але там внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав.

Мер міста Славута Василь Сидор підтвердив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі на території громади. «Зберігайте спокій. Прибирайте скло, фіксуйте пошкодження [на фото]. Комісії будуть працювати, проводити обстеження. Ми працюємо над тим, щоб акумулювати необхідні матеріали [для ремонту вікон], зокрема, надаватимемо плівку, щоб вкрити контур. Далі вже будемо виконувати додаткові роботи», – зазначив Василь Сидор. За його словами, школи та дитсадки 25 жовтня не працюватимуть.

У Міністерстві енергетики додають, що також були пошкоджені лінії електропередач. Через це без електроенергії залишаються 1860 споживачів. Також вибило вікна у двох побутових корпусах Хмельницької АЕС.

Зауважимо, що росіяни вже четверту добу поспіль намагаються завдати удару по Хмельниччині, використовуючи дрони-камікадзе. Цієї ночі, зазначають у прес-службі Повітряних Сил, ворог знову використовував 11 ударних БПЛА, але силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі.