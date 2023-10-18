Григорій Олендра (ліворуч) та мер Нетішина Олександр Супрунюк (праворуч)

У Нетішині представили керівника міської військової адміністрації. Новостворену установу очолив Григорій Олендра, колишній працівник Служби безпеки України. Посадовці зазначають, що головним завданням новоствореної військової адміністрації буде «забезпечення оборони та безпеки» на території міста.

Як повідомила прес-служба виконавчого комітету Нетішинської міськради, представлення керівника військової адміністрації Григорія Олендри відбулося у середу, 18 жовтня.

«Головне завдання новоствореної адміністрації – попередити загрози, забезпечити оборону і безпеку. Адже на території Нетішинської громади розташований важливий стратегічний об’єкт. Про передачу всієї повноти влади лише до міської військової адміністрації не йдеться», – йдеться у повідомленні.

Водночас поки не уточнюють, як установи розподілять між собою обов’язки та хто за що відповідатиме. Григорій Олендра зазначив, що наразі тривають процеси укомплектування штату нової установи та узгоджувальні питання щодо розподілу повноважень між військовим та цивільним керівництвом.

Додамо, що Григорій Олендра протягом 20 років працював на керівних посадах в СБУ Хмельниччини та Волині.

Нетішинська міська військова адміністрація була створена указом президента 13 жовтня. Це перша така структура не лише на Хмельниччині, але й в усіх тилових областях.